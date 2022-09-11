颱風梅花影響 離島海運航線12日大多停航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）受到中度颱風梅花靠近影響，離島海運航線明天大多停航，航港局呼籲要搭船的民眾，要提前在今天搭乘航班。

航港局今天發布新聞稿表示，受到颱風梅花影響，明天除布袋-馬公及高雄-馬公正常開航外，餘基隆-馬祖、台北-馬祖、蘭嶼、綠島、台南將軍-東吉等航線因海象不佳，業者已提前公告當日全數停航，小琉球9月12日全天也僅剩上午7時1個航班由小琉球發航返台，其餘航班全數停航。

航港局指出，今天僅有布袋/高雄-馬公、將軍-東吉、東港/鹽埔/大鵬灣-小琉球正常開航，台東綠島航線因今天已受梅花外圍環流影響，已協調業者調整航班於上午加強疏運，後續視海象及疏運情形適時開航。

航港局表示，小琉球航線12日僅琉興輪上午7時1航次自小琉球返回東港，因此航港局提醒民眾儘量利用今天航班返台，而航運業者也將在今天適時增開船班疏運；台南將軍-東吉航線12日全部停航，今天則有4航次往返，呼籲民眾提早因應。

至於馬祖及蘭嶼部分因今天全部停航，航港局昨天已啟動疏運，馬祖往基隆加開1航次、蘭嶼加開10航次，沒有未能搭上船班旅客，登船狀況良好。

航港局提醒，連假期間正在離島旅遊民眾應留意梅花颱風路徑及航班資訊，適時調整旅程規劃，以免因航班變動影響返台時間。（編輯：陳仁華）1110911