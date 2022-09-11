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颱風梅花海警發布 北北基等5縣市大雨特報

2022/9/11 08:40（9/11 09:30 更新）
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氣象局11日上午8時30分發布中颱梅花海上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局11日上午8時30分發布中颱梅花海上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天上午8時30分發布中颱梅花海上颱風警報，並發布大雨特報，提醒大台北、桃園、宜蘭等5縣市防大雨。

中央氣象局今天上午發布中颱梅花海上颱風警報。根據最新資訊，梅花今天上午8時的中心位置在北緯22.5度，東經124.5度，即在鵝鑾鼻的東北東方約380公里海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局今天上午發布大雨特報，受第12號颱風梅花外圍環流影響，今天基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、桃園山區有局部大雨發生，注意瞬間大雨及強陣風。

大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣。（編輯：李亨山）1110911

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
圖為11日上午8時40分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
圖為11日上午8時40分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風梅花路徑潛勢預報圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風梅花路徑潛勢預報圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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