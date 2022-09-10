颱風梅花慢行 日本石垣島累積雨量恐逾500毫米

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（中央社東京10日綜合外電報導）今年第12號颱風梅花正以緩慢速度直撲日本先島群島，根據預測，梅花可能為當地帶來更甚第11號颱風軒嵐諾的大雨，石垣島到9月14日上午的累積雨量可能超過500毫米。

日本氣象廳觀測，梅花今天下午3時中心位置在沖繩南方海面上，正以每小時15公里速度朝西北行進，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺，強度屬氣象廳定義的「強烈颱風」。

日本放送協會（NHK）報導，梅花到9月12日的行進速度將變為緩慢，先島群島受到影響的時間也可能拉長；梅花可能在9月11日到14日間接近沖繩地方，當地氣象台呼籲民眾及早做好防颱準備。

日本先島群島首當其衝，9月11日就可能出現暴風，海象也將變為惡劣，八重山地方在12日的浪高可能達9公尺、宮古島地方也可能達8公尺。

日本氣象新聞（Weathernews）公司表示，梅花9月12日將增強到氣象廳定義的「非常強烈颱風」，以緩慢速度通過先島群島附近。

目前預測梅花帶來的雨量可能比軒嵐諾來得多。石垣島及西表島到9月14日上午的累積雨量可能超過500毫米，高於軒嵐諾通過時在宮古島市帶來的334毫米累積雨量，民眾必須嚴防可能發生的土石災害及淹水災情。

根據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，就稱為超大型颱風。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110910