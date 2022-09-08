颱風軒嵐諾淹出韓國防災問題 民眾批人禍釀災政府治水不力

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）颱風軒嵐諾在韓國南部地區釀嚴重災情，當地政府排水整治成效不彰議題也隨之浮上檯面，比起埋怨上天，許多受災民眾更怨政府，認為若當局正視居民意見，「完全可能阻止這次災害發生」。

「這不是天災，而是明擺著的人禍」。韓聯社以這次風災中受害最嚴重地區之一的浦項市居民說法為題，報導這次軒嵐諾颱風在當地造成的災情，比起感嘆自然現象無情，政府多年來對當地治水不力更讓民眾憤慨。

在浦項市南區土生土長、居住56年的金先生揭露當地排水系統問題指出，雖然當地地勢較低，但「排水幫浦完全沒能發揮作用才是這次災難的原因。因為幫浦構造問題，只要雨下得稍微多一點，就無法作用」，「我們好幾年來一直要求當局改善，都沒效果」。

另一名在當地居住約30年的主婦也說，「每年只要下雨就淹水，像這次一樣的大災難已經是28年來第3次」。她無奈表示，淹水淹到家裡來已經不是一兩次，怎麼向當局反映也沒有任何動作。

截至今天凌晨6時，共5242人因軒嵐諾颱風影響，離家避難，其中613人因當地狀況還未能返家。至少11人在這次風災中身亡，1人失蹤、3人受傷。

軒嵐諾颱風來襲，韓國浦項市是人員傷亡最慘重的都市。圖為浦項一住宅區的地下停車場被淹沒。（韓聯社）

浦項市是所有地區中，人員傷亡最慘重的都市。位於浦項市南區一處公寓的住戶6日凌晨6到7時間到地下停車場移車，沒想到就此一去音訊全無，共釀7死2傷，搜索仍在進行中。

據大樓住戶轉述，大樓管理處約在事發當天凌晨6點左右多次廣播，要求居民至地下停車場將車輛移出，當時地下室淹水約到腳踝深度，不料隨之而來的強降雨快速灌入地下停車場，多名住戶逃生不及罹難。

浦項市官方觀測資料顯示，6日凌晨零時至7時間降雨量達342毫米，3時至6時的每小時降雨量約在50至100毫米之間，依台灣分級為暴雨。

從JTBC電視台取得的監視影像可以看到，車主們將車開出地下室時一樓地面已開始淹水，在車輛無處可去的狀況下持續灌入地下室，直至完全淹沒地下停車場，而這過程僅花了短短8分鐘。

韓媒報導指出，這次淹水速度如此之快，除瞬間降雨量大外，鄰近的冷川溪水暴漲也是原因之一。

事實上，浦項市2017年曾打算在冷川上游建治水壩，解決積淹水問題，但遭遇反對聲浪而停擺；這次風災過後，浦項市政府表示將再次檢討建水壩事項。

但也有居民認為，當地積淹水問題最初就是市政府建設計畫導致。浦項市在2012年至2017年投入300億韓元預算在冷川沿岸打造行人步道與自行車道，使冷川寬度不斷縮減，排水能力隨之下降，在2016年芙蓉颱風及2018年康芮颱風來襲時都曾造成淹水災情。

冷川溪水暴漲同樣也影響到位於浦項市南區的韓國浦項鋼鐵（POSCO）浦項製鐵所。韓媒newsis指出，浦項製鐵所內高爐日前因颱風帶來的暴雨全數停擺，是浦項製鐵所1973年啟用以來首次發生的狀況，過去在梅米、芙蓉等強颱侵襲時都能正常運作的高爐這次突然停擺，引發究竟是天災還是人禍的爭議。

報導指出，浦項製鐵所熱煉廠廠方這次完全未就冷川可能積淹水採取事前預防措施，是造成高爐停擺的最大原因。浦項鋼鐵社長對此也發表聲明，表示事前已多次要求各工廠做好應對準備，若營運團隊以經費為由漠視，將為此究責。

若以浦項製鐵所每年1500萬公噸規模產量計算，高爐停擺一天可能影響4.1萬公噸產量，為浦項鋼鐵帶來500億韓元損失。

隨著極端天氣帶來的強降雨問題加劇，韓國排水問題成為企業、政府不得不正視的嚴重問題。不僅軒嵐諾颱風，不久前才剛發生的首都圈大規模淹水災情也是一例。

截至7日晚間11時，韓國各地因軒嵐諾受損住宅、設施共計1萬3725處，其中道路、橋梁等公共設施共1566處，1萬多處為私有設施，住宅淹水超過8000件，多集中在慶尚北道地區。受影響農田範圍至今天下午1時合計至少達1.5萬公頃。（編輯：黃自強/周永捷）1110908

颱風軒嵐諾過境，為韓國留下無數災損。圖為6日慶尚北道一帶有房屋被洪水沖垮。（韓聯社）