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颱風軒嵐諾直撲韓國 過境後留下滿目瘡痍

2022/9/6 14:44（9/6 14:58 更新）
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釜山民樂水邊公園商店街6日因風災一片狼藉。（韓聯社）
釜山民樂水邊公園商店街6日因風災一片狼藉。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）第11號颱風軒嵐諾今天上午過境韓國，短短不到3小時就在各地造成嚴重災情，原訂由總統尹錫悅主持的國務會議也延期，指示各部會全力投入災後重建工作。

颱風軒嵐諾被韓國媒體稱為「史上最強」颱風，在正式登陸前達到「非常強」等級。韓國颱風等級分為中、強、非常強、超強力等，非常強等級颱風最大風速在每秒44至54公尺間，可能吹動人及大塊岩石等較重物體。

韓國氣象廳表示，軒嵐諾今天凌晨4時50分左右從慶尚南道巨濟市一帶登陸，強度也從原本的「非常強」降至「強」，中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，上午7時10分左右從蔚山沿岸離開。

軒嵐諾離開台灣後再次轉為強颱，自4日起外圍環流就為韓國最南端的濟州道帶來強風暴雨，濟州漢拏山上測站3天下來累積降雨量達到948毫米；其他地區也降雨不斷，位於東南部的慶州吐含山累積雨量389.5毫米，西北部首爾江南區282毫米，東北部的江原道高城郡也有251.5毫米。

受到軒嵐諾直撲的濟州與南部沿海一帶災情最慘重，四處可見被強風吹倒的電線桿或因淹水飄出家門的冰箱，漢拏山上記錄到的瞬間最大風速為每秒43.7公尺。截至今天凌晨6時為止，消防單位共有216件因颱風受災通報。

中央災害和安全對策本部表示，共有2661戶、3463人為預防土石流、淹水災害而事先撤離，大部分已在今早颱風離境後返家。

也許因為這次強颱來臨前媒體持續以「史上最強」為題報導，促使民眾更做好準備，多數地區通報無人員傷亡，但在颱風離境後，慶尚北道浦項市傳出8人為移動車輛前往地下停車場後失蹤。

韓國政府表示，為儘速提供救援，軍方已派遣7隊迅速因應部隊及15隊搜救部隊至各地協助。

據韓國電力公司統計，軒嵐諾至少造成全國6.6萬戶停電，釜山、蔚山地區及濟州地區分別都有1.7萬戶停電，光州、慶尚南道地區也有1.4萬戶停電。

由於韓國將在9日開始連續4天中秋連假，韓國電力公司表示將在8日前盡全力搶修，避免影響連假用電。

農作物受害面積目前確認濟州道280公頃、全羅南道266公頃，其他地區仍在確認中。

渡船及客機班次也受影響停擺，共89個港口、120艘渡船、12座機場、251個航班受影響，渡船目前因海象不穩仍受管制，客機航班則在上午10時恢復。因颱風提前宣布自今天凌晨零時起停駛的鐵路則在上午9時恢復運行。（編輯：陳惠珍）1110906

釜山6日出現大浪。（韓聯社）
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颱風軒嵐諾6日清晨在韓國南部沿海的慶尚南道巨濟市附近登陸，豪雨使蔚山太和江氾濫。（韓聯社）
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慶尚北道內道路6日上午淹水未退。（韓聯社）
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