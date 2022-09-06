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颱風軒嵐諾侵韓國 傳土石流及停電災情1人失蹤

2022/9/6 12:06（9/6 12:11 更新）
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（中央社釜山6日綜合外電報導）軒嵐諾颱風登陸南韓今晨為當地帶來土石流、停電等，目前據報1人失蹤，所幸暫無重大災情。颱風上午已出海。

韓聯社指出，軒嵐諾於當地時間6日清晨4時50分許在南韓南部沿海的慶尚南道巨濟市附近登陸，5日深夜起到6日清晨為釜山、蔚山、慶尚南道等南部地區帶來多起道路、房屋或耕地淹水、樹木傾倒、河川氾濫、居民被困等事故。

法新社報導，軒嵐諾堪稱南韓幾十年來所遇到最強颱風，颱風徹夜肆虐南部濟州島後，又在南部港市釜山附近造成土石流，釜山當地出現大浪及豪雨，海濱的道路與店家紛傳災損。

南韓當局表示軒嵐諾風速達每秒43公尺，引發土石流。據南韓的中央災害對策本部指出，一名25歲男子在東部港市蔚山跌落暴漲溪流後失蹤。

南韓事前宣布全國600多間學校停課，約250個國內班機航班取消，不過在颱風出海後航班陸續恢復。

北韓也嚴陣以待。官方的中央通信社報導，領導人金正恩在平壤督導防災會議，了解防災應變準備情況。

軒嵐諾颱風今天上午進入日本海，在日本西南部長崎縣對馬島外海約100公里處，預計7日零時會抵達日本札幌西北方400公里處並減弱為溫帶低氣壓。（譯者：陳亦偉）1110906

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