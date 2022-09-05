颱風軒嵐諾帶來狂風大雨 浙江疏散逾31萬人

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颱風軒嵐諾持續影響中國多個沿海省市，並造成程度不一的災情。其中浙江已轉移、安置逾31萬人。圖為2日養殖戶緊急搶收。（中新社）

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（中央社台北5日電）颱風軒嵐諾持續影響中國多個沿海省市，並造成程度不一的災情。其中浙江已轉移、安置逾31萬人、上海啟動防汛防颱三級響應，部分地鐵停運、景區關閉。

根據中國中央氣象台發布，颱風軒嵐諾4日再次增強為超強颱風級，並沿浙江近海向北移動。

今日上午繼續發布颱風黃色預警，下午2時至6日下午2時，浙江東北部、上海、江蘇東部及沿海將有6到9級大風，陣風10到11級；東海北部、黃海南部、杭州灣、浙江東北部沿海的風力有10到12級，陣風11到13級。

通報指出，軒嵐諾中心經過的附近海面風力13到16級，最大陣風可達17級及以上。

除了強風以外，軒嵐諾也帶來大量雨水。中國中央氣象台指出，5日上午8時到6日上午8時，江蘇東南部、浙江東北部及上海有中到大雨，其中，浙江東北部、上海、江蘇東南部等地局地有暴雨。

為應對軒嵐諾颱風的狂風暴雨，多個受侵襲的省市也陸續作出應對。

中國中央氣象台發布，颱風軒嵐諾4日再次增強為超強颱風級，並沿浙江近海向北移動。（圖取自weibo.com/weathernews）

綜合中國媒體報導，截至4日下午2時，浙江已經轉移31萬2177人，開放的避災安置場所7309個，集中安置6萬693人。總計超過1.1萬艘在海上作業的漁船回到鄰近港口避風。

浙江省氣象局於4日晚上將重大氣象災害業務服務二級應急響應調整為一級，寧波、舟山兩市氣象局進入一級響應狀態。寧波、溫州、舟山、台州等地均發布緊急通知，全市5日停課1天。

江蘇省截至4日下午2時，南通、鹽城、連雲港、蘇州、無錫、常州、泰州等市累計撤離、轉移人員達2萬6600人。其中臨港地區超過330個施工中的工地全數暫停作業、近6萬名施工人員被撤離，官方並在臨海道路加設關卡，管控車流、人流。

上海則啟動防汛防颱三級響應，部分地鐵路線停運，多個景區關閉。

中國中央氣象台推估，軒嵐諾將以每小時20到30公里的速度向偏北轉東北方向移動，強度逐漸減弱，6日清晨到上午間，可能登陸或擦過韓國南部沿海，之後進入日本海向東北方向快速移動，並逐漸變為溫帶氣旋。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110905