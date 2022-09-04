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軒嵐諾來襲浙滬巨浪暴雨警報 舟山石化廠撤萬人

2022/9/4 11:13
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（中央社台北4日電）軒嵐諾颱風威脅中國東海南部，上海及浙江發布巨浪及暴雨警報；浙江舟山綠色石化基地，今天啟動逾1萬人大轉移，另上海公安機關啟動防汛防颱專項應急處置，逾5萬公安民警全員備戰。

中國中央氣象台今天在官方微博發文，指軒嵐諾今天強度有所增強，最大強度可達超強颱風級，並逐漸向浙江東北部近海靠近，今天夜間至5日早晨將在浙江近海海面北上，5日上午開始轉向東北方向移動。

另中國國家海洋預報台也指出東海南部海況惡劣，今明兩天，浙江近岸海域將有巨浪到狂浪，上海近岸海域將有大浪到巨浪。

颱風來襲將對浙江多地帶來暴雨，局部更可能有大暴雨 ，浙江重要的煉油區舟山綠色石化基地，今天啟動1萬2000人大轉移，留守人員約7000多人，全力保障颱風期間，基地生產安全；另浙江紹興宣布多地暫停常態化核酸檢測。

在上海部份，公安機關已啟動防汛防颱專項應急處置工作，5萬餘名公安民警全員上崗，全力加強高架道路、越江橋隧、高速公路及主幹道的交通疏導工作，並針對易積水路段等重點，落實監控預警、臨時交通管制、堅決防止水淹車輛造成人員傷亡。

此外上海今晚暫停開放景觀照明。另上海海灣國家森林公園也臨時閉園。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110904

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