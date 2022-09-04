颱風軒嵐諾接近 沖繩那霸48小時雨量逼近全月

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（中央社東京4日綜合外電報導）今年第11號颱風軒嵐諾在通過日本沖繩的宮古島與石垣島後，今天再度接近沖繩本島，那霸市48小時累積雨量已逼近往年9月一整個月雨量，宮古島也有近4000家戶因颱風過境停電。

日本氣象協會表示，沖繩本島隨著軒嵐諾逼近雨勢增強，已有部分地區因大雨提高土石災害發生危險。截至今天上午8時止，那霸市48小時累積雨量達217毫米，大約是往年9月一整個月雨量的8成。

軒嵐諾目前行進速度跟自行車差不多，預料沖繩地方大雨與強風至少會持續到今晚，民眾應嚴防可能出現的土石災害與地窪地區淹水災情。

富士新聞網報導，沖繩地方風力增強，渡嘉敷島被觀測到每秒39公尺的最大瞬間風速；那霸市也有2名高齡民眾因強風跌倒受到輕傷。

沖繩時報報導，軒嵐諾可能在今天中午前後最接近沖繩本島，沖繩氣象台與沖繩縣政府上午7時43分已針對大宜味村發布土石災害警戒情報。

沖繩電力公司表示，截至今天上午9時止，宮古島地方共有3990個家戶停電，其他發生停電的地區包括沖繩本島南部530戶、沖繩本島北部130戶、八重山地方390戶等。

日本氣象廳觀測，軒嵐諾今天上午10時中心位置在日本宮古島北北西約170公里海面，以每小時15公里速度朝北行進，目前中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，目前強度為日本氣象廳定義的「強烈颱風」。

不過，氣象廳預估，在今天晚間9時前，軒嵐諾強度有可能再度增強為「非常強烈颱風」，中心氣壓將降到945百帕，但行進速度依舊維持每小時15公里。

根據目前預測路徑，軒嵐諾9月6日上午將接近日本對馬近海、甚至可能登陸韓國，屆時行進速度將提升到每小時30公里，並可能在7日一口氣加速到每小時70公里。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110904