颱風軒嵐諾轉強 新北撤離904人、平溪現落石

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北4日電）颱風軒嵐諾轉強，新北市政府昨天起針對瑞芳區、新店區、坪林區等地撤離904人。另，平溪區東勢里有巨石滾落路面，芊蓁坑前電線桿傾倒，單向無法通行，台電預計下午完成檢修。

根據中央氣象局最新颱風資訊，軒嵐諾已升級為強烈颱風，暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。新北市瑞芳區、平溪區、雙溪區與貢寮區今天停班停課。

因應軒嵐諾颱風土石流警戒，新北市政府民政局表示，針對瑞芳區、新店區、坪林區、鶯歌區、三峽區、烏來區等地住戶及原民聚落預防性疏散撤離904人，由區公所協助安置在活動中心、運動中心與旅館等地。

鶯歌區公所區長施明慧告訴中央社記者，三鶯部落居民撤離80人，因鶯歌還在下雨，預計等下午雨勢較小後再讓居民回去。

另外，平溪區災害應變中心半夜12時通報，東勢里芊蓁坑8號前電線桿傾倒，道路無法通行，經台電人員到場先剪開雙邊跳線，目前往平林方向開放通行，往竿蓁坑8號無法通行，台電人員預計下午完成檢修作業。

平溪區東勢里番仔坑農路0.8公里處與東勢里北43線0.2公里處半夜出現巨大落石，目前都已清除完畢。

另外，坪林台9線（38K至68.5K）、烏來台9線（14.5K至19.9K）昨天晚間8時起雙向封閉，解封時間未定。（編輯：方沛清）1110904