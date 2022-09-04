颱風軒嵐諾漸往北 新北、新竹仍須防雨

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（中央社記者張雄風台北4日電）強颱軒嵐諾逐漸北移，中央氣象局今天發布最新風雨預報，未來24小時平地降雨以新北市、新竹縣50至100毫米最多，山區則以新北、桃園、新竹縣80至150毫米最多。

根據氣象局最新颱風資訊，強颱軒嵐諾上午9時的中心位置在北緯26.1度，東經124.5度，即在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行。

氣象局指出，軒嵐諾中心氣壓約925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒 63公尺，相當於17級風以上，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局上午10時更新風雨預報，受到強颱軒嵐諾影響，預估未來24小時平地雨量以新北市、新竹縣50至100毫米最多，其他各縣市皆在80毫米以下。

未來24小時山區雨量部分，以新北、桃園、新竹縣80至150毫米最多，其次為台北市、苗栗、台中、南投、高雄、屏東50至100毫米，其他各山區多在80毫米以下。

風力預測方面，氣象局指出，今天下半天平均風力部分，提醒在蘭嶼、綠島仍有7至8級轉6至7級；本島基隆市、新北市、桃園市由5至6級降為4至5級；新竹、宜蘭、台東約4至5級；台北市由4至5級降為3至4級，其他各地區多在3至4級。

陣風部分，同樣以蘭嶼、綠島9至10級最強；本島則是新北、桃園、恆春半島由8至9級降為7至8級；基隆8至9級降為6至7級；台北市、台東縣由7至8級降為5至6級；竹苗、宜蘭地區仍有6至7級；台中以南、花蓮等多在5至6級以下。（編輯：管中維）1110904