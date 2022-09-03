颱風軒嵐諾逼近 4日全台停班停課一覽

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（中央社網站）中央氣象局3日表示，軒嵐諾目前達中颱上限強度，不排除有再升級為強烈颱風的機會；暴風圈也會再擴大，晚間有可能接觸台灣陸地，宜蘭、基隆、新北要多留意。氣象局預估，未來24小時平地累積雨量以新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣200至340毫米最多；風力部分，本島除花東外平均風力多為5到6級，陣風為8到9級。中央社為讀者不斷更新各縣市停班停課資訊。

全台4日停班停課資訊整理如下：

基隆市｜尚未宣布

台北市｜尚未宣布

新北市｜尚未宣布

桃園市｜尚未宣布

新竹市｜尚未宣布

新竹縣｜尚未宣布

苗栗縣｜尚未宣布

台中市｜尚未宣布

彰化縣｜尚未宣布

雲林縣｜尚未宣布

南投縣｜尚未宣布

嘉義市｜尚未宣布

嘉義縣｜尚未宣布

台南市｜尚未宣布

高雄市｜尚未宣布

屏東縣｜尚未宣布

宜蘭縣｜尚未宣布

花蓮縣｜尚未宣布

台東縣｜尚未宣布

澎湖縣｜尚未宣布

連江縣｜尚未宣布

金門縣｜尚未宣布

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。