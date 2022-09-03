颱風軒嵐諾逼近 4日全台停班停課一覽
2022/9/3 15:08（9/3 15:09 更新）
中央氣象局3日上午發布豪雨特報，受到中颱軒嵐諾外圍環流影響，台北至台中、宜蘭等9縣市防豪、大雨。圖為台北市信義區民眾撐傘遮擋雨勢。中央社記者張新偉攝 111年9月3日
（中央社網站）中央氣象局3日表示，軒嵐諾目前達中颱上限強度，不排除有再升級為強烈颱風的機會；暴風圈也會再擴大，晚間有可能接觸台灣陸地，宜蘭、基隆、新北要多留意。氣象局預估，未來24小時平地累積雨量以新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣200至340毫米最多；風力部分，本島除花東外平均風力多為5到6級，陣風為8到9級。中央社為讀者不斷更新各縣市停班停課資訊。
全台4日停班停課資訊整理如下：
基隆市｜尚未宣布
台北市｜尚未宣布
新北市｜尚未宣布
桃園市｜尚未宣布
新竹市｜尚未宣布
新竹縣｜尚未宣布
苗栗縣｜尚未宣布
台中市｜尚未宣布
彰化縣｜尚未宣布
雲林縣｜尚未宣布
南投縣｜尚未宣布
嘉義市｜尚未宣布
嘉義縣｜尚未宣布
台南市｜尚未宣布
高雄市｜尚未宣布
屏東縣｜尚未宣布
宜蘭縣｜尚未宣布
花蓮縣｜尚未宣布
台東縣｜尚未宣布
澎湖縣｜尚未宣布
連江縣｜尚未宣布
金門縣｜尚未宣布
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。
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