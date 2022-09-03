颱風軒嵐諾靠近 氣象局估暴風圈觸陸時間延後

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）颱風軒嵐諾逐漸靠近台灣，中央氣象局說，根據最新路徑顯示，今天晚間暴風圈將碰觸東北角陸地，比原本預期要晚，各地風雨都會逐漸明顯。

根據中央氣象局最新觀測，中度颱風軒嵐諾今天下午2時的中心位置在北緯23.6度，東經124.8度，也就是鵝鑾鼻東方約370公里海面上，以每小時16公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時162公里），相當於14級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員謝佩芸說，軒嵐諾中心目前在台北東南東方的海面上，向北移動，暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅，預計暴風圈未來仍有擴大趨勢，強度也還會再增加。

謝佩芸表示，軒嵐諾最靠近台灣的時間將在今天晚上到明天上午，預估這段期間將會接觸到東北部陸地，明天下半天起軒嵐諾將逐漸遠離，陸警解除約會落在明天下半天，海警解除則要明天晚上。

謝佩芸指出，今天晚上下雨將會更明顯，尤其山區，明天白天北台灣地區仍有持續降雨的狀況，下半天降雨就會慢慢緩和。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

風力部分，謝佩芸說，北海岸東北角及恆春半島等風力都有機會達到11級，而蘭嶼則有機會達到12級。

根據氣象局觀測，受到軒嵐諾影響，2日凌晨0時到3日下午2時出現較大陣風的為蘭嶼11級、東吉島、彭佳嶼10級；較大累積雨量為宜蘭縣太平山329毫米，台北市鞍部293.5毫米，新竹縣鳥嘴山292毫米，新北市坪林交控257.5毫米，桃園市拉拉山223毫米，苗栗縣南勢207毫米。（編輯：陳政偉）1110903