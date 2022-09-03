颱風來襲 壽險業提供受災保戶保費及房貸緩繳

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全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費及快速理賠等4大服務，以協助保戶度過難關。

遠雄人壽啟動保戶關懷機制，若保戶因颱風成災成為受災戶，將提供續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等4大關懷服務。

三商美邦人壽啟動保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、快速理賠、房屋貸款本金緩繳等5項措施，其中，即日起至今年10月31日止，受災保戶淨增加保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。

富邦人壽指出，保戶若因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等多項緊急應變方案與關懷措施，申請期間至今年11月30日止。

因應颱風來襲，新光人壽啟動保戶關懷機制，提供保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保險單借款利息緩繳優惠及房屋貸款本金寬延優惠等5項服務。

中壽說明，只要是各地政府人事行政單位公告的停班停課範圍，或能提出公家機關開立受災證明的災區保戶，在保費緩繳部分，續期保費應繳日期為今年9月2日至今年12月2日者，自即日至今年12月2日前提出申請，完成後就可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月。

中國人壽提供保費緩繳、保服優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整、快速理賠及住院預付金等6大服務，與保戶一同渡過風災難關。

國壽指出，針對應繳月是今年9月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今年11月底前，如首次純增新台幣10萬元以內的保單借款，自借款日起6個月內免計利息。另受災戶房屋貸款本金及利息給予緩繳3個月服務。

為因應颱風可能帶來衝擊，國泰人壽、國泰產險已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含保費與保單借款利息緩繳、受災戶房屋貸款緩繳、快速理賠、理賠醫療預付金、保險單借款增貸免息優惠以及產險拖吊服務提醒措施等。

中央氣象局已於今天凌晨2時30分發布軒嵐諾颱風陸上颱風警報，預計3日晚間暴風圈將觸及台灣陸地，影響台灣最劇烈時間為今明兩天。

（中央社記者蘇思云、潘姿羽、謝方娪台北3日電）軒嵐諾颱風來襲，各地風雨愈來愈明顯，各家壽險業者關心保戶之餘，均宣布將對受災保戶提供關懷方案，包含保費緩繳及房貸緩繳等緊急應變措施。

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