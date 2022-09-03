颱風軒嵐諾雨有下進水庫嗎？3日上午全台水情一次看

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（中央社網站3日電）颱風軒嵐諾海上陸上警報發布，外圍環流持續為北台灣帶來降雨，根據經濟部水利署數據，3日上午9時翡翠水庫蓄水率回升至61.67%。不過仍待「解渴」的基隆新山水庫集水區降雨量僅17毫米，3日上午7時蓄水率31.68%未見增加。

基隆水情亮黃燈，經濟部日前宣布9月3日起調整基隆（含新北市汐止區）由「水情提醒」綠燈改為「減壓供水」黃燈，也就是實施第一階段限水措施，離峰或特定時段（夜間晚間11時至次日上午5時）減壓供水。

水利署統計，新山水庫2日集水區降雨量17毫米，整體出水量大於進水量，蓄水率從2日上午的32.11%降至31.68%。

水利署副署長王藝峰2日表示，這波降雨對基隆水情略有幫助，加上先前的應變作為，讓貢寮堰水位上漲而獲得舒緩；至於新山水庫水情，仍要從基隆河水位的上漲幅度，以及從基隆河抽水補充的幅度繼續觀察。

石門水庫即時影像。影片來源：桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel

翡翠及石門兩大水庫單日降雨量皆逾百毫米，水位有明顯上升。翡翠水庫蓄水率從2日上午7時的58.14%升至3日上午9時的61.67%；石門水庫更是從2日上午7時75.47%升至3日上午9時的85%。由於北部地區雨勢未歇，集水區降雨近日可望持續挹注水庫蓄水。

中南部地區2日僅有零星降雨，主要水庫水位未有明顯變化。中部鯉魚潭及德基水庫蓄水在9成上下，湖山水庫則是滿水位持續放水中。南部南化水庫也接近滿水位，烏山頭及曾文水庫水位較低，3日上午蓄水率分別約為63%、49%。（編輯：林廷軍）1110903

圖為3日上午中部主要水庫蓄水情形。（圖取自水利署防災資訊服務網網頁fhy.wra.gov.tw）

圖為3日上午南部主要水庫蓄水情形。（圖取自水利署防災資訊服務網網頁fhy.wra.gov.tw）