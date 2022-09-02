颱風軒嵐諾降雨水庫進帳有限 水利署持續觀察雨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北2日電）經濟部水利署今天表示，颱風軒嵐諾這波帶來的降雨，對基隆水情略有幫助，但對中南部水庫進帳有限，因此能對整體水情帶來多大幫助，仍待觀察今明雨勢發展。

軒嵐諾颱風逼近台灣，環流為基隆帶來久違的降雨。水利署副署長王藝峰表示，根據氣象局資料及觀察昨天至今天的降雨，這波降雨集中在北部、東北部一側。

王藝峰說明，這波降雨目前對基隆水情略有幫助，加上先前的應變作為，讓貢寮堰水位上漲而獲得舒緩；至於新山水庫水情，仍要從基隆河水位的上漲幅度，以及從基隆河抽水補充的幅度繼續觀察。

至於中南部水情，王藝峰說明，目前西部水情仍維持穩定供水，但因降雨分布的關係，使中南部等水庫水位受益非常有限，因此仍需加強節水調度相關作為。

王藝峰認為，雖然颱風帶來降雨，但仍得繼續觀察今晚到明天的降雨情形，且因先前集水區土壤過於乾燥，這波降雨能為北部整體水情帶來多大影響，仍有待觀察。

王藝峰說，目前新店溪流域川流量有所增加，讓南勢溪的水可優先供應大台北地區，翡翠水庫的水就能盡量保存，至於基隆河與其他流域的變化，就有待繼續觀察。

水利署長賴建信今天指示各水庫加強防汛整備，以確保設施安全，也隨時掌握降雨情形蓄滿水庫，盼能利用本次颱風帶來雨量將水庫蓄滿，以穩定供水至明年6月。

根據水利署網站資訊，截至下午5時許，在北部主要水庫，新山水庫蓄水量為32.1%，翡翠水庫為59.4%，石門水庫為77.9%；而中南部多數主要水庫蓄水量仍約有7至9成，惟霧社水庫、曾文水庫蓄水量僅近5成，阿公店水庫則僅有約3成。（編輯：潘羿菁）1110902