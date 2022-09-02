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颱風軒嵐諾逼近 氣象局3日清晨2時30分發陸警

2022/9/2 23:56（9/3 00:31 更新）
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颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局說，如果未來路徑不變的情況下，預計3日清晨2時30分將發布海上陸上颱風警報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局說，如果未來路徑不變的情況下，預計3日清晨2時30分將發布海上陸上颱風警報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局今天說，如果未來路徑不變的情況下，預計明天清晨2時30分將發布海上陸上颱風警報。

根據中央氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾晚間11時的中心位置在北緯22.3度，東經124.7度，也就是鵝鑾鼻東方約390公里海面上，以每小時9轉15公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局指出，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽、台灣東半部海面，對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，預計颱風暴風圈未來有擴大趨勢，強度也會增強。

氣象局說，若軒嵐諾路徑沒有變化，預計明天清晨2時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象局預報中心預報員朱美玲表示，未來颱風暴風範圍對北台灣陸地，包含新北市、基隆市跟宜蘭縣造成威脅，提醒民眾要留意。

朱美玲指出，明天清晨北台降雨持續，中南部降雨增加，上午起北台灣跟中南部山區會持續明顯，晚間降雨還會更加明顯，要到4日下半天才會減緩。

根據氣象局觀測，2日凌晨0時到晚間11時出現較大陣風區域為蘭嶼11級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量為台北市鞍部244.5毫米。

氣象局持續發布豪雨特報，受到第11號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天晚間至明天新北市、桃園市、新竹縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、宜蘭、苗栗、台中地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。（編輯：陳正健）1110902

中央氣象局晚間11時40分說明颱風最新動態。影片來源：CWB氣象局
颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局2日說，不排除午夜前後發布陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局2日說，不排除午夜前後發布陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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