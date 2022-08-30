北市河濱違停新制9/1上路 最高罰4800元

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市水利處表示，為提高颱風、超大豪雨期間違規停車車主自主移車意願，9月1日起，未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，車主還要另繳移置費及保管費。

北市府工務局水利工程處新聞稿表示，每次颱風警報發布後，市府均耗費大量人力及物力移置車輛，但每年仍有近300輛滯留車輛，針對原公告執行模式，對於颱風期間未經拖吊或經拖吊之車輛，隔日應付罰鍰、移置費及保管費總數相同，未能有效增加自行移車意願。

水利處修正公告「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或颱風、超大豪雨期間違規停車之處罰原則」，對未自行移車的車輛，分別處大型車新台幣4800元、小型車2400元、機車1800元；滯留車輛如經行政機關拖吊，車主需額外繳納移置費及保管費，9月1日起生效。

水利處河川管理科表示，修正前開罰金額分為滯留在河濱公園及被拖吊的。滯留的大型車開罰5900元、小型車3500元、機車2650元；被拖走的不分車型全部開罰2400元。

河川管理科指出，修正後的版本就不管有無拖吊，直接依車型開罰。北市地小人稠，為便利民眾使用河濱公園，停管處才開闢了停車格位提供民眾停放車輛，因河濱公園屬河川區域，依水利法相關規定，於颱風、超大豪雨期間應將相關可能影響水流的設施撤離，以免妨礙河防安全。

河川管理科說，若車輛滯留在河濱公園，被水流沖刷造成橋墩等損壞，到時候車主就不只荷包失血，還會因違反水利法背上刑事責任。

水利處呼籲，車主如接獲相關颱風或豪大雨警報，並由水利處發布疏散門關閉2小時前駛離河濱公園區域的新聞時，務必儘速將車輛駛離河濱公園。（編輯：李亨山）1110830