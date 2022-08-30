強烈颱風軒嵐諾估9/2、9/3最接近台灣 颱風梅花有機會生成

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軒嵐諾已升格強烈颱風，持續往西南西進行，在軒嵐諾南南西方還有熱帶低壓生成，不排除成為第12號颱風梅花。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天表示，軒嵐諾升格為強烈颱風，持續往西南西進行，另外在軒嵐諾南南西方則有熱帶低壓生成，未來24小時會被軒嵐諾吸走水氣，但若能保持結構，不排除成為第12號颱風梅花。

中央氣象局表示，今年第11號颱風軒嵐諾升格為強烈颱風，今天下午2時的中心位置在北緯26.7度，東經135.3度，以每小時26公里速度，向西南西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑70公里。

另外，氣象局在下午2時發布熱帶性低氣壓生成訊息，中心位置在北緯20.0度，東經133.5度，以每小時4公里速度，向西南西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，軒嵐諾將持續往西轉西南西移動，預計9月1日會在琉球一帶打轉停留；接著9月2日、3日轉北向日韓移動，這段期間也是軒嵐諾最接近台灣的時候。

趙竑說，8月31日晚間至9月3日受颱風外圍環流影響，北部、東北部、東部影響先開始，北台灣風雨逐漸增大，南部地區也會出現短暫陣雨；9月2日、3日颱風接近，雨區擴大至各地易有短暫陣雨，不排除這段時間北部、基隆北海岸可能會有局部大雨或豪雨。

至於另一個熱帶低壓的發展，趙竑提到，在軒嵐諾接近時會先被吸走水氣，但若未來24小時之後仍能保持結構，還是有機會變成今年第12號颱風梅花，若能生成預估會往琉球方向移動，對台灣沒有直接影響。（編輯：張芷瑄）1110830

軒嵐諾已升格強烈颱風，持續往西南西進行。預計9月1日會在琉球一帶打轉停留；接著9月2日、3日轉北向日韓移動，這段期間也是軒嵐諾最接近台灣的時候。（圖取自cwb.gov.tw）