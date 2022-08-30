氣象局估秋颱1至2個 北部、東半部易有雨

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中央氣象局30日表示，估計秋颱數量為1至2個，可能伴隨東北季風共伴效應，北部、東半部易有豪雨或大雨。圖為25日北市中正區午後大雨傾盆，民眾撐傘遮擋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風、實習記者顏翊昕台北30日電）中央氣象局今天表示，估計秋颱數量為1至2個，可能伴隨東北季風共伴效應，北部、東半部易有豪雨或大雨；整體而言秋季台灣氣溫正常至偏暖、雨量則以正常的機會較大。

中央氣象局今天上午舉辦秋季展望記者會。氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年秋颱發生頻率約1至2個，影響台灣的機率接近正常；他也提醒秋颱易有東北季風共伴效應，造成北部、東半部地區可能會有豪雨或大雨發生。

呂國臣指出，今年秋季由於反聖嬰現象持續發展，根據過去統計資料顯示，在此海溫分布下，通常台灣秋季易出現偏暖、東半部雨量偏多的趨勢，預估今年秋季台灣氣溫正常至偏暖、雨量則以正常的機會較大。

呂國臣進一步說明，9月是夏季變秋季的轉換期，一般而言還是會有午後雷陣雨或是颱風影響，也可能開始有東北季風偏涼的感覺；需要注意若發生秋颱效應，是東北風影響下、颱風提供更多水氣，讓迎風面降雨增強。

呂國臣表示，回顧今年7至8月天氣，大致為「雨量少、雨日少」、「持續晴朗高溫」、「8月底前台灣附近未出現颱風蹤跡」、「小區域午後雷陣雨強對流顯著」等4個特徵。

呂國臣提到，今夏（6月至今）共生成9個颱風，不僅少於氣候平均值11個，且迄今尚未發布颱風警報，是史上最晚的一年。

午後雷陣雨方面，呂國臣指出，7、8月全台共發布177次大雷雨即時訊息，包括19次細胞廣播（含7次山區暴雨）；但他也說，雖然小規模強對流持續發生，相對於西南氣流的降雨來看，仍不是非常充足。

呂國臣提醒，由於今年尚未有颱風侵台，導致7至8月各地雨量偏少，且10月以後中南部將逐漸進入枯水期，提醒民眾節約用水。（編輯：陳政偉）1110830