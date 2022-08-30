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吳德榮：軒嵐諾將增為強烈颱風 31日北部東北部防雨

2022/8/30 08:18（8/30 08:37 更新）
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氣象專家吳德榮表示，颱風軒嵐諾有機會增強為強颱，31日晚間北部、東北部將有明顯降雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象專家吳德榮表示，颱風軒嵐諾有機會增強為強颱，31日晚間北部、東北部將有明顯降雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮今天表示，今明兩天偏熱，明晚起受東北風及颱風軒嵐諾外圍水氣影響，北部、東北部有明顯降雨，北台灣轉涼；預估軒嵐諾有機會增強為強颱，是今年11個颱風中最強的。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機會；台北市、新北市地區為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及桃園以南部分平地有局部陣雨或雷雨，中南部有局部大雷雨發生；明天天氣仍偏熱，多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晚起至9月3日東北風及中颱軒嵐諾外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有明顯降雨，北海岸、東北角，北部山區將累積較多降雨；中南部多雲時晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮說，9月1日至3日北台灣明顯轉涼，中南部氣溫略下降，仍稍偏熱；9月4、5日天氣不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮提到，最新中央氣象局路徑潛勢預報圖顯示，中颱軒嵐諾在日本南方海面，將持續增強為強烈等級，也是今年11個颱風中最強的；未來偏西轉西南西再轉西南，在琉球、宮古南方海面移速減慢，再轉向偏北。

吳德榮說明，最新歐洲系集模式顯示，大約3天後其北方的副熱帶高壓減弱，模擬軒嵐諾路徑在琉球、宮古南方海面打轉後，漸轉向偏北、再向東北大迴轉。

吳德榮表示，經50次的模擬路徑顯示，由於轉向的位置不同，造成路徑極大的歧異，最東側路徑通過日本四國、本州，西側路徑則通過台灣東北方海面迴轉，顯示模擬路徑的不確定性很大，應持續密切觀察。（編輯：張雅淨）1110830

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