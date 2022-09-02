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颱風軒嵐諾近3小時原地打轉 3日全台降雨明顯

2022/9/2 21:12（9/2 22:06 更新）
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颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局2日說，不排除午夜前後發布陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局2日說，不排除午夜前後發布陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者陳至中台北2日電）颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局今天晚間最新預報，颱風過去3小時似原地打轉，暴風圈未來有擴大趨勢，會再評估動向再決定宣布陸上颱風警報時間點，預估明天白天開始全台降雨會更明顯。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，根據氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾晚間8時的中心位置在北緯22.1度，東經124.8度，也就是鵝鑾鼻東方約400公里海面上，以每小時7轉15公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑100公里。

氣象局晚間8時30分最新預報指出，颱風目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽、對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅。預計暴風圈未來有擴大的趨勢。

氣象局預測，明天晚間8時颱風的中心位置在北緯24.4度，東經124.6度，即在台北的東南東方約320公里的海面上。

受到颱風外圍環流影響，氣象局已於晚間7時35分發布豪雨特報，今晚到明天，新北市、桃園市、新竹縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨；苗栗、宜蘭地區及台中山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。（編輯：陳政偉）1110902

颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局2日說，不排除午夜前後發布陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局2日說，不排除午夜前後發布陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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