颱風軒嵐諾風雨預測出爐 桃園新竹宜蘭雨最多

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颱風軒嵐諾靠近，根據氣象局風雨預測，24小時雨量最多的地區是桃園市、新竹縣及宜蘭縣平地為150到250毫米。圖為2日上午10時20分雷達回波圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風軒嵐諾靠近，根據氣象局風雨預測，24小時雨量最多的地區是桃園市、新竹縣及宜蘭縣平地為150到250毫米；風力方面，北台灣除台北市外，平均風為5到6級，陣風為8到9級。

根據中央氣象局觀測，中度颱風軒嵐諾今天上午8時的中心位置在北緯21.5度，東經125.4度，即在鵝鑾鼻的東方約470公里之處，以每小時6轉11公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時 173公里），相當於15級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局從今年起發布海上颱風警報時，也會發布風雨預測，根據氣象局發布的風雨預測24小時雨量預測表，平地雨量最多的是桃園市、新竹縣及宜蘭縣，預估有150到250毫米；其次是新北市150到200毫米；基隆市、台北市為100到190毫米；新竹市及苗栗縣為80到150毫米；嘉義縣為50到100毫米；其餘地區都小於80毫米。

山區雨量方面，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣為200到340毫米；台北市、宜蘭縣為150到250毫米；台中市、南投縣為100到190毫米；雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣為80到150毫米。

風力方面，氣象局預估今天中午到3日凌晨6時，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣平均風為5到6級，陣風為8到9級；台北市平均風為3到4級，陣風為5到6級。（編輯：管中維）1110902

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）