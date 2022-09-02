颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動【不斷更新】

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中央氣象局2日上午發布海上颱風警報，預計颱風暴風圈有擴大的趨勢，受到外圍環流影響，雨勢會越來越明顯，尤其北部山區會有大豪雨，北部、東北部有大雨或豪雨。圖為上午走在台北市北投區街頭的民眾撐傘遮擋風雨。中央社記者徐肇昌攝 111年9月2日

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（中央社2日電）颱風軒嵐諾靠近，根據氣象局風雨預測，24小時雨量最多的地區是桃園市、新竹縣及宜蘭縣平地為150到250毫米；風力方面，北台灣除台北市外，平均風為5到6級，陣風為8到9級。全台許多交通及活動有異動，請看中央社更新整理：

交通

公路

交通部公路總局2日表示，將視風雨狀況，實施管制路段，包含北宜公路、蘇花公路等9條省道，但實際作為仍依即時氣象情資及現場情況再機動調整。

航港局

2日共有12航線，計65航次停航：

基隆-馬祖全部停航（2航次）

南竿-東引全部停航（1航次）

高雄-馬公全部停航（1航次）

布袋-馬公全部停航（11航次）

布袋-龍門尖山全部停航（7航次）

東港-小琉球部分停航（8航次）

台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）

大鵬灣-小琉球全部停航（2航次）

綠島-蘭嶼全部停航（2航次）

富岡-綠島全部停航（13航次）

富岡-蘭嶼全部停航（8航次）

後壁湖-蘭嶼全部停航（8航次）

民航局

截至2日上午10時，國內線取消7架次、國際暨兩岸航線取消1架次。

台北市

3日上午10時河濱疏散門啟動「只出不進」管制措施，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。

台東縣

向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線海岸、漁港等區域範圍，為限制或禁止人民進入或命其離去的範圍。

活動、風景區

基隆市

基隆嶼2日起封島3天，預定5日恢復開放登島。

大武崙沙灘2日起至4日預防性封閉，原定3日在外木山舉辦的全國萬人健走活動延期辦理。

宜蘭縣

龜山島自1日起，封島3天。

太平山遊樂區及自然步道2日中午過後預警性休園。

台東縣

台東縣政府消防局發布公告，2日上午10時起劃定向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線海岸、漁港等區域範圍，為限制或禁止人民進入或命其離去的範圍。

高雄市

愛河上展出的大型充氣裝置「聊療漂漂河」，2日起至4日「放颱風假」暫停展示。

中職

中華職棒富邦悍將隊原本2日晚間的比賽為洋投羅力引退賽、賽後將舉辦引退儀式，但受到颱風軒嵐諾逼近影響，悍將公布賽事及引退儀式將延至5日原場地進行。（編輯：唐元元）1110902