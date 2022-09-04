颱風軒嵐諾對中南部產區影響輕微 蔬菜供應充裕

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農委會4日指出，颱風軒嵐諾對中南部蔬菜產區影響輕微，蔬菜可充裕供應市場。圖為民眾到北市內湖區的傳統市場採購買蔬菜。中央社記者王飛華攝 111年9月4日

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）颱風軒嵐諾陸上警報已解除，中央災害應變中心今天指出，最新全國災情共計532件，逾半數為路樹災情；另，這次颱風對中南部蔬菜產區影響輕微，蔬菜可充裕供應市場。

中央災變中心下午召開颱風軒嵐諾第8次工作會報，消防署指出，最新統計全國災情共計532件，仍以路樹災情285件居冠，其中台北市有121件、新北市有102件。

針對疏散撤離及安置部分，內政部表示，截至今天下午3時統計，新北市、桃園市、新竹縣和宜蘭縣已進行疏散撤離，共計1361人，收容305人。水電部分，經濟部表示，颱風軒嵐諾帶來雨量挹注全國水情；另，全國曾停電戶數達5萬3932戶，其中5萬1571戶已修復，還有2361戶待搶修、復電。

農委會隨後指出，這次颱風對於中南部蔬菜產區影響輕微，蔬菜可充裕供應市場；同時也會密切注意全國土石流災害情形。

由於蔬果交易下午已停止，根據農委會上午資料顯示，台北果菜批發市場今天交易量為1020公噸、每公斤平均價格新台幣42.6元，較前日減少219公噸、價格上漲13.6%，主要是產地降雨影響採收到貨量，以及將適逢週一休市價格轉強效應影響。

中央災變中心副指揮官、內政部次長吳堂安裁示，目前仍維持二級開設，預估軒嵐諾暴風圈今晚11時脫離台灣近海，但提醒各地方政府仍要針對海邊活動、觀浪民眾持續勸離。

吳堂安指出，因有5處水庫進行調節性放水，請經濟部督促水庫管理單位利用細胞廣播方式提醒下游民眾多加注意，以及盡快搶修復電工作。（編輯：方沛清）1110904