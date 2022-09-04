更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾解除陸警 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾解除陸警 全台交通活動異動

一週大事／聯合國新疆報告、戈巴契夫逝世、基本工資調漲...
生活

一週大事／聯合國新疆報告、戈巴契夫逝世、基本工資調漲...

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人
運動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
颱風軒嵐諾
新聞專題
颱風軒嵐諾3/100
首頁 / 生活

颱風軒嵐諾吹垮大樹 真理大學小白宮旁圍牆受損

2022/9/4 14:50（9/4 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風軒嵐諾強大風勢吹倒新北市淡水區真理大學校園內1棵大樹，並影響真理街4巷交通，所幸未造成車輛損傷和民眾受傷。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月4日
颱風軒嵐諾強大風勢吹倒新北市淡水區真理大學校園內1棵大樹，並影響真理街4巷交通，所幸未造成車輛損傷和民眾受傷。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北4日電）颱風軒嵐諾強大風勢吹倒新北市淡水區真理大學校園內一棵大樹，造成緊鄰古蹟「小白宮」的校園圍牆受損，磚塊掉落路面，並影響真理街4巷交通，所幸未造成車輛損傷和民眾受傷。

颱風軒嵐諾逐漸遠離台灣，交通部中央氣象局上午解除陸上警報，但北部地區仍有風雨，真理大學校園內一棵至少5公尺樹木中午12時20分遭強風吹倒，造成校園紅磚牆局部受損。

新北市政府警察局淡水分局獲報立即到場管制、疏導交通，目前仍在進行移除樹木作業。由於樹木的樹幹主要都在道路上，小白宮圍牆等有無受損要等排除後再檢視。

根據新北市觀光旅遊網網頁，「小白宮」又名「前清淡水關稅務司官邸」，興建於1862年，已有百年以上歷史；1860年代淡水開港通商，這裡成為洋人在淡水經商、貿易、居住的主要地區，當時興建許多異國風貌的建築，而小白宮即為其中一棟，屬殖民地式建築。（編輯：方沛清）1110904

颱風軒嵐諾強大風勢吹倒新北市淡水區真理大學校園內一棵大樹，造成緊鄰古蹟「小白宮」的校園圍牆受損，磚塊掉落路面。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月4日
颱風軒嵐諾強大風勢吹倒新北市淡水區真理大學校園內一棵大樹，造成緊鄰古蹟「小白宮」的校園圍牆受損，磚塊掉落路面。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月4日
延伸閱讀
颱風軒嵐諾北上 台東颳焚風吹倒醮壇、路樹颱風軒嵐諾挹注翡翠水庫1億立方公尺水量 大台北今年用水無虞颱風軒嵐諾陸警解除 持續北上預估入夜後解除海警不斷更新／颱風軒嵐諾陸警解除 全台交通活動異動
軒嵐諾
颱風軒嵐諾北移 國軍航特部預置兵力投入防災邊坡滑落 台鐵平溪線三貂嶺-菁桐中斷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風軒嵐諾挹注翡翠水庫1億立方公尺水量 大台北今年用水無虞