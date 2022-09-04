更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人
運動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變
運動

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土3萬4126例 增35死、中重症68人
首頁 / 運動
颱風軒嵐諾
新聞專題
颱風軒嵐諾3/98
首頁 / 運動

中職富邦悍將與桃猿3連戰 皆因雨延賽

2022/9/4 12:57（9/4 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受到颱風軒嵐諾影響、雨勢不斷，中華職棒富邦悍將隊週末3連戰都沒能打成，4日與樂天桃猿隊比賽也宣布延賽。圖為新莊棒球場球場狀況。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月4日
受到颱風軒嵐諾影響、雨勢不斷，中華職棒富邦悍將隊週末3連戰都沒能打成，4日與樂天桃猿隊比賽也宣布延賽。圖為新莊棒球場球場狀況。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）受到颱風軒嵐諾影響，雨勢不斷，中華職棒富邦悍將隊週末3連戰都沒能打成，今天與樂天桃猿隊比賽也宣布延賽，補賽日期依聯盟規定另行公布。

中華職棒富邦悍將隊原訂2日至4日在主場新莊棒球場與樂天桃猿隊打3連戰，但受到颱風軒嵐諾影響，近日雨勢不斷，今天比賽也因為天候不佳、場地積水，不適宜進行比賽，在聯盟與主場球團討論過後，決定延賽。

悍將隊原訂2日舉行的洋投羅力引退賽及引退儀式，延至5日下午6時35分在新莊棒球場舉行，對手為樂天桃猿隊。

中職今天另外一場賽事在天母棒球場舉行，由味全龍隊主場迎戰中信兄弟隊，味全龍隊排定先發投手為郭郁政、兄弟隊先發投手則為吳哲源。（編輯：管中維）1110904

郭郁政
獅隊與郭郁政對戰居下風 對伸卡球類型投手打不順 郭郁政6局優質先發 味全龍擊退統一獅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風軒嵐諾影響 新竹縣尖石山區1600戶停電