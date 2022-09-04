中職富邦悍將與桃猿3連戰 皆因雨延賽

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受到颱風軒嵐諾影響、雨勢不斷，中華職棒富邦悍將隊週末3連戰都沒能打成，4日與樂天桃猿隊比賽也宣布延賽。圖為新莊棒球場球場狀況。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月4日

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）受到颱風軒嵐諾影響，雨勢不斷，中華職棒富邦悍將隊週末3連戰都沒能打成，今天與樂天桃猿隊比賽也宣布延賽，補賽日期依聯盟規定另行公布。

中華職棒富邦悍將隊原訂2日至4日在主場新莊棒球場與樂天桃猿隊打3連戰，但受到颱風軒嵐諾影響，近日雨勢不斷，今天比賽也因為天候不佳、場地積水，不適宜進行比賽，在聯盟與主場球團討論過後，決定延賽。

悍將隊原訂2日舉行的洋投羅力引退賽及引退儀式，延至5日下午6時35分在新莊棒球場舉行，對手為樂天桃猿隊。

中職今天另外一場賽事在天母棒球場舉行，由味全龍隊主場迎戰中信兄弟隊，味全龍隊排定先發投手為郭郁政、兄弟隊先發投手則為吳哲源。（編輯：管中維）1110904