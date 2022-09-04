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新北水門全開放 9/5早上7時恢復周邊紅黃線管制

2022/9/4 16:08
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（中央社記者高華謙新北4日電）新北市政府表示，考量颱風軒嵐諾影響變小，新北市橫移門、越堤道及水門已全部開放，明天上午7時恢復周邊紅黃線管制；另外，十分瀑布公園與九份遊客中心等明天起正常服務。

交通部中央氣象局解除颱風軒嵐諾陸上警報，新北市政府表示，新北市橫移門、越堤道及水門今天下午2時起全部開放，明天上午7時將恢復周邊停車收費，停放在鄰近河道或水門周邊紅黃線路段車輛應儘速駛離。

新北市政府觀光旅遊局表示，十分瀑布公園、深澳鐵道自行車RailBike、新北市所轄瑞芳火車站旅遊服務中心、九份遊客中心、十分遊客中心及猴硐煤礦博物園區明天起恢復正常服務。

新北市政府交通局表示，瑞芳區YouBike公共自行車預定今天下午6時起恢復正常營運，另猴雙專區YouBike自明天起正常營運。

新北市政府提醒，颱風過後天候仍不穩定，民眾應注意自身安全，進入山區活動，請隨時注意環境狀況，另沿路枯枝落葉多，行車時請加強注意，小心慢行以策安全。（編輯：李錫璋）1110904

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