颱風軒嵐諾來襲 中央災害應變中心2級開設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）颱風軒嵐諾來襲，氣象局今天上午8時30分發布海上颱風警報，中央災害應變中心同步開設，副指揮官曾文生召開第1次工作會報暨情資研判會議，要求各機關上緊發條落實整備措施。

中央氣象局發布海上颱風警報，預估今明兩天颱風暴風圈最接近台灣，為颱風影響台灣的主要時間，加上颱風軒嵐諾結構完整，外圍環流範圍大且挾帶豐沛水氣，並依氣象局預估北部、東北部地區及中部山區為主要降雨區，最顯著降雨將集中在北部山區。

中央災害應變中心副指揮官、經濟部次長曾文生於10時30分召開第1次工作會報暨情資研判會議，請各進駐機關（單位）務必上緊發條落實整備措施。

一、請持續監控颱風及劇烈天氣動態，中央及地方防災單位保持密切聯繫，並請利用跑馬燈、社群平台等多元管道，宣導民眾颱風影響期間應掌握各項天氣警特報資訊，避免外出或前往山區、海邊進行各項活動。

二、因應颱風外圍環流可能於陸地造成強陣風情形，請通報地方政府，對於招牌及施工中鷹架、廣告物看板、圍籬、路樹等應做好強固，避免脫落或掉落情事。

三、請加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，並請漁業電台提醒海上作業船隻注意人員安全。

四、請停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻發生擱淺情形。

五、請地方政府對於海岸風景區視潮汐及長浪天氣動態狀況進行相關警戒措施同時加強宣導民眾，並請配合協助海岸管制。

六、考量東部海岸公路極易受長浪造成潮浪壅高威脅用路人安全，請預做管制措施規劃及交通疏運配套方案，同時受針對天候影響停航或取消航班的離島海運及空運，皆應主動利用多元管道宣導民眾提早因應。

七、考量目前仍為防疫期間，長浪可能產生商船及漁船進港靠泊情形，仍請落實「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」邊境管制防疫措施，持續兼顧防疫相關作為。

八、明天仍有國家考試舉行，適時提供天氣情資預作考試規劃事宜。（編輯：管中維）1110902