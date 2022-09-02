颱風軒嵐諾減弱變快 暴風圈料會擴大不排除午夜發陸警

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根據中央氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾若路徑不變，暴風圈擴大之下，不排除2日午夜將發布陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北2日電）根據中央氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾強度又稍微減弱，速度則是稍微加快，路徑上向北北西轉北移動，預計若路徑不變，暴風圈擴大之下，不排除今天午夜將發布陸上颱風警報。

中央氣象局觀測，中度颱風軒嵐諾今天上午11時的中心位置在北緯21.7度，東經125.1度，即在鵝鑾鼻的東方約430公里之處，以每小時6轉13公里速度，向北北西轉北進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時 162公里），相當於14級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報中心課長林秉煜說，最新資料顯示，颱風軒嵐諾受到海水環境影響過去3小時強度略為減弱，目前中心在鵝鑾鼻東方海面上，暴風圈逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，預計颱風暴風圈未來有擴大趨勢。

林秉煜指出，但後續隨著軒嵐諾北上，環境將會有利發展，強度可能會再度增強。林秉煜說，目前雨量最多在北台灣地區，但晚上之後中南部雨勢也會逐漸加大。

至於是否會發布陸上颱風警報，林秉煜表示，若是路徑不變，暴風圈擴大之下，不排除今天午夜會發布陸警，警戒範圍為新北市東北角及宜蘭縣。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明在粉絲專頁上表示，根據最新颱風軒嵐諾路徑預測，暴風圈可能碰到台灣陸地。

彭啟明說，軒嵐諾北上過程中很扭捏、搖搖晃晃，新的路徑趨勢提高陸上警報發布的機會。

氣象局持續發布豪雨特報，第11號颱風外圍環流影響，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、新竹、苗栗、宜蘭地區及台中山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。（編輯：管中維）1110902