颱風軒嵐諾逼近 海空運受影響

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（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風軒嵐諾逼近，今天海空運都受到影響，包含航空取消8架次，海運65航次停航。

交通部民航局表示，截至上午10時，國內線取消7架次、延誤3架次，國際暨兩岸航線取消1架次。

海運部分，航港局表示，今天受到颱風影響共有12航線，計65航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（2航次）；南竿-東引全部停航（1航次）；高雄-馬公全部停航（1航次）；布袋-馬公全部停航（11航次）；布袋-龍門尖山全部停航（7航次）。

東港-小琉球部分停航（8航次）；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）；大鵬灣-小琉球全部停航（2航次）；綠島-蘭嶼全部停航（2航次）；富岡-綠島全部停航（13航次）；富岡-蘭嶼全部停航（8航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（8航次）。

根據中央氣象局觀測，中度颱風軒嵐諾今天上午8時的中心位置在北緯21.5度，東經125.4度，即在鵝鑾鼻的東方約470公里之處，以每小時6轉11公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時 173公里），相當於15級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。（編輯：管中維）1110902