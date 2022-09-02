颱風軒嵐諾靠近 北宜公路等省道可能管制

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（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風軒嵐諾靠近，交通部公路總局今天表示，將視風雨狀況，實施管制路段，包含北宜公路、蘇花公路等9條省道，但實際作為仍依即時氣象情資及現場情況再機動調整。

颱風軒嵐諾來襲，中央氣象局上午發布海上颱風警報。

公路總局發布新聞稿表示，應變中心同步二級開設，辦理相關防颱應變整備作業，依最新颱風路徑，颱風移速緩慢影響時間較長，侵襲台灣範圍及程度將增加，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為，逐級提升警戒作業，可能實施管制路段。

包含台2線北部濱海公路、台2甲線陽金公路、台7線北橫公路、台7甲線北橫支線、台9線北宜公路、台9線蘇花公路、台9甲線新烏公路、台9丁線舊蘇花公路、台11線花東濱海公路，但實際作為仍依即時氣象情資及現場情況再機動調整。

公路總局說，將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛，行經相關路段密切注意公路災情及預警訊息，預為規劃行程。

公路總局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。（編輯：管中維）1110902