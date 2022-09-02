颱風軒嵐諾海警發布 經部緊急應變小組二級開設

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氣象局發布軒嵐諾海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級開設，水利署也與地方政府保持密切聯繫，掌握降雨情勢。圖為2日上午9時50分衛星雲圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）氣象局發布軒嵐諾海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級開設，嚴實監控戒備，水利署也與地方政府保持密切聯繫，掌握降雨情勢。

經濟部發布新聞稿指出，為妥為因應颱風軒嵐諾，氣象局8時30分發布海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級隨即開設，嚴實監控戒備，水利署與地方政府保持密切聯繫，並隨著基隆北海岸地區由旱轉澇，隨時掌握降雨情勢，保障人民生命財產安全。

經濟部表示，面對可能雨勢，與水利署在8月31日由署長賴建信召開會議，做好整備，確認相關抽水站、抽水機運作情況，並在颱風侵襲易淹水區域預先準備抽水機，請相關施工人員機具提前撤離河道。

在會議中，也要求確認加強水門、河道檢視，同時請各縣市政府所管轄之滯洪池，提前放空以預留滯洪空間，水利人員會全力以赴，繼續面對極端氣候的挑戰，同時防旱也要防災防淹水。

經濟部說，今晨基隆地區風雨逐漸加大，相關防旱措施如運水車、抽水機已逐步撤除於安全區域待命，也請台水公司加大自河道取水，並注意水位、流量及原水濁度變化，提前因應處置。

此外，經濟部表示，請地方政府防範低窪地區積淹水，水利署也由南部地區支援派遣2部大型移動式抽水機，預布於基隆大武崙地區，以防範可能淹水災害，其他地區也完成抽水機及防汛擋板整備。（編輯：楊蘭軒）1110902