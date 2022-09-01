彭啟明：颱風軒嵐諾如伸卡球 3階段有不同外力影響

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氣象專家彭啟明表示，強颱軒嵐諾行進路線分3階段，前半下墜，在合併另一個熱帶低壓打轉後再沿著高壓北上。圖為路徑潛勢預測圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家彭啟明今天說，強颱軒嵐諾行進路線分3階段，受到不一樣的外力影響，前半如同伸卡球般下墜，在合併另一個熱帶低壓後打轉，未來幾天則像在兩個高壓的「夾縫中」北上。

根據中央氣象局網站，強颱軒嵐諾今天下午2時的中心位置在北緯21.8度，東經125.5度，以每小時8公里速度，向南南西進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明告訴中央社記者，第11號颱風軒嵐諾從生成到未來路徑大概可以分為3個階段，首先是一路西移，主要是當時在日本附近有一個高壓，軒嵐諾因此沿著高壓邊緣移動。

彭啟明指出，第2階段則是因為移動的過程中，在軒嵐諾南方出現了另一個熱帶性低氣壓，兩者發生藤原效應（雙颱效應），才讓軒嵐諾開始往南偏；昨天、今天則是兩個系統整合的過程，讓軒嵐諾增強變胖，短暫在琉球一帶打轉。

彭啟明舉例，前面的階段就像是棒球中的伸卡球，雖然是往下墜，但其實在路徑中有很多影響因素，如同大氣環境可能每3、5天就會有不一樣的發展，才會讓落點不易掌握。

彭啟明提到，第3階段則是往日韓方向北轉，主因是除了軒嵐諾東方的太平洋高壓外，在西方也有另一個大陸高壓，因此才讓軒嵐諾朝兩個高壓的「夾縫中」相對低壓的方向北移。

彭啟明說，就統計上來看，秋颱往往會比較容易出現路徑多變的預測，主要原因是秋季不像夏季會有較明顯的高壓和導引系統，秋天的大氣變化也較快；不過這次軒嵐諾的路徑基本上還是符合國際上，如歐洲模式的預測，這也是較過往在颱風預報上更進步的地方。

彭啟明提醒，明天、3日會是軒嵐諾最接近台灣的時候，目前仍存在的兩個變數是北轉的路線是否會偏移、軒嵐諾是否還可能會再「變胖」；氣象局也預測最快明天會有海上颱風警報，至於是否會有陸警，仍要看這兩個變數的發展。

彭啟明認為，軒嵐諾自台灣東方擦邊而過，其實是對台灣有利的，會為北部、東北部帶來明顯降雨，預估也能為石門水庫等集水區帶來不少進帳，希望能緩解北部、基隆缺水的困境。（編輯：管中維）1110901