颱風軒嵐諾距台最近約400公里 2日發海警機會大

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局說，強颱軒嵐諾今天合併熱帶低壓，強度達到最強，估明天暴風半徑約300公里、距台最近約400公里，明天上午發布海警機會大；若後期路徑偏西削到東北角，不排除會有陸警。

根據中央氣象局網站，強颱軒嵐諾今天上午8時的中心位置在北緯22.5度，東經125.8度，也就是距離台北東南東方約520公里，以每小時13公里速度，向南南西進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社者，軒嵐諾目前暴風半徑220公里，但在整合熱帶性低氣壓後，今天稍晚可能會增加到250公里、明天約達300公里左右，而近中心最大風速應該是今天最強，可能達每秒58公尺。

黃恩鴻提到，目前各家模式預報路徑愈來愈收縮，預計軒嵐諾明天開始北轉，距離花蓮最近約300多、將近400公里，明天白天發布海上颱風警報的機會大；軒嵐諾在北上的過程中若稍微偏西，可能還是會削到東北角，因此陸上警報發布的機會較低，但不完全排除。

黃恩鴻說，今天至3日受颱風外圍環流影響，北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生，其中基隆北海岸及北部山區可能有局部豪雨；2、3日中南部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；各地午後仍有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，4日起軒嵐諾開始遠離，北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提醒，今天受到颱風外圍環流影響，台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風；高雄沿海空曠地區及金門、西半部平地也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：管中維）1110901