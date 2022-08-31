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颱風軒嵐諾未來12小時最強 9/2可能發海警不排除陸警
首頁 / 國際

從未有颱風「登陸」沖繩 原因出在日本氣象廳定義

2022/8/31 18:02（8/31 18:19 更新）
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颱風軒嵐諾正逐漸接近沖繩縣。（圖取自日本氣象廳網頁www.jma.go.jp）
颱風軒嵐諾正逐漸接近沖繩縣。（圖取自日本氣象廳網頁www.jma.go.jp）
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（中央社東京31日綜合外電報導）今年第11號颱風軒嵐諾威力已增強為日本氣象廳定義的「猛烈颱風」，目前正逐漸接近沖繩縣。不過，就算軒嵐諾中心橫掃沖繩本島，根據日本氣象廳定義，也不能稱為「登陸」。

日本東北放送報導，雖然日本西南群島每年經常受到颱風侵襲，但從開始統計以來，其實沒有任何一個颱風曾「登陸」過沖繩。

氣象廳所定義的颱風「登陸」，指的是「颱風中心到達北海道、本州、四國及九州的海岸線」。根據這個定義，從開始統計以來沒有颱風登陸過的宮城縣，2021年7月28日首度有颱風從石卷市附近登陸。

跟「登陸」不同，氣象廳把「颱風穿過小島或半島在短時間內再度出海」的情況，定義為「通過」；因此，即使颱風中心從沖繩等島嶼正上方經過時，從定義來看不稱「登陸」而稱「通過」。

舉例來說，今年第4號颱風艾利7月2日晚間「通過」沖繩本島，之後在7月5日從長崎縣佐世保市附近「登陸」。

另一個例子是今年第8號颱風米雷，8月13日先「通過」靜岡縣御前崎附近，接著再從伊豆半島「登陸」；雖然伊豆半島是半島，但這次之所以稱「登陸」不稱「通過」，主因颱風中心從伊豆半島登陸後未再出海。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110831

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