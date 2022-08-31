颱風納莉當年在琉球打轉後撲台 氣象局：環境不同 軒嵐諾北轉機率高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天表示，依目前颱風軒嵐諾路徑預估，最快可能9月2日白天發布海警。根據資料，颱風納莉曾在琉球打轉後撲台，氣象局解釋，由於大氣環境不同，軒嵐諾仍以北轉機率最高。

根據中央氣象局網站，強颱軒嵐諾在琉球東方約270公里海面上，持續向西南前進。氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，目前各國的預估路徑上，最大的機率是9月1日打轉，接著9月2、3日開始往北移動，這兩天也是最接近台灣的時間。

林定宜指出，若依此路徑預估，不排除最快於9月2日上半天發布海上颱風警報，至於是否會有陸警仍要視確切的路徑、暴風半徑而定，仍有不確定性；而軒嵐諾預估未來24小時會合併其南方的熱帶性低氣壓，有再增強的趨勢。

根據資料，當年的颱風納莉也與軒嵐諾相同，先在琉球一帶打轉，之後才直撲台灣。林定宜解釋，今年的大氣環境與當年不同，因此預估軒嵐諾還是會沿太平洋高壓西側的邊緣往北前進，至於北轉的角度及對台灣的影響，氣象局會持續觀察。

2001年的颱風納莉，先在琉球那霸附近海面打轉，最初氣象局也發布海上颱風警報，但納莉反而是在海警解除後，才向西撲向台灣。2001年9月16日晚間，納莉以中颱之姿在東北角登陸，經49小時後由台南安平附近進入台灣海峽南部，加速向西移動進入廣東省並減弱為熱帶性低氣壓。

2001年颱風納莉路徑圖。（圖取自颱風資料庫網頁rdc28.cwb.gov.tw）

圖為2001年9月18日，納莉颱風帶來驚人豐沛雨量，台北地區淹水嚴重。（中央社檔案照片）

圖為2001年9月18日石門水庫受納莉颱風豪雨影響調節性洩洪，板橋湳子溝溢堤，許多車輛成為泡水車。（中央社檔案照片）

另一個在海面上打轉的，還有2009年的颱風芭瑪，當年10月3日於呂宋島東北部登陸後持續向西北移動，進入巴士海峽後中心呈現滯留打轉，5日晚間轉向東南移動，6日於呂宋島西北部再次登陸，7日於呂宋島東北部出海，8日轉向西南3度登陸呂宋島，9日於呂宋島西部出海朝海南島前進。

颱風芭瑪雖然未登陸台灣，但受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，東北部及東部地區降下超大豪雨，造成宜蘭地區嚴重災情，多處淹水、交通中斷。

最近一個迴轉的颱風，則是2012年8月颱風天秤，在菲律賓東方海面生成後，往北移動至鵝鑾鼻東方海面後直角轉西，撲向恆春半島，8月24日凌晨於屏東牡丹鄉附近登陸，穿越恆春半島後向西南西方向離去。

但天秤行進「欲走還留」，2012年8月25日氣象局解除警報後，26日晚間至27日凌晨因颱風向東轉東北東方向移動，天秤回過頭來再次撲向恆春半島，氣象局於26日中午再次發布警報，直到28日凌晨天秤通過鵝鑾鼻南方近海後，才終於北轉遠離台灣。（編輯：張雅淨）1110831