颱風軒嵐諾暴風創日本北大東島8月紀錄 影響沖繩時間拉長

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今年第11號颱風軒嵐諾威力已增強為日本氣象廳定義的「猛烈颱風」，屬最強等級颱風。（圖取自日本氣象廳網頁www.jma.go.jp）

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（中央社東京31日綜合外電報導）今年第11號颱風軒嵐諾威力已增強為日本氣象廳定義的「猛烈颱風」，屬最強等級颱風，暴風已在日本沖繩北大東島創下8月觀測史紀錄。根據預測，軒嵐諾影響沖繩時間將拉長。

根據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，就稱為超大型颱風。

日本琉球新報報導，軒嵐諾暴風圈今天上午在籠罩沖繩大東島地方同時持續西進，北大東島清晨4時58分觀測到每秒48.4公尺的最大瞬間風速，改寫當地8月觀測史暴風紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳觀測，軒嵐諾今天上午11時中心位置在沖繩縣南大東島西方約130公里海面上，以每小時25公里速度朝西南西行進。

軒嵐諾中心氣壓已降到920百帕、近中心最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺，暴風半徑95公里內颳起為每秒25公尺以上暴風。

軒嵐諾的威力仍將持續發展，預料今天下午中心氣壓會再降到915百帕，沖繩本島預計從今天傍晚開始將颳起暴風。

根據目前預測，軒嵐諾9月2日到3日在沖繩南方海面上的行動將趨緩，對沖繩帶來的影響時間也將拉長。

軒嵐諾風勢有多強勁，由專家組成的「日本風工學會」（Japan Association for Wind Engineering）表示，把每秒70公尺最大瞬間風速換算成時速的話，約為時速250公里，相當於新幹線列車時速。

這樣的強風對在戶外活動的人車都具相當危險性，不僅行駛中的貨車可能被吹翻，甚至可能造成民宅損毀、鋼筋建物變形等情況。

2015年的第15號颱風，曾在沖繩石垣島觀測到每秒71公尺的最大瞬間風速，沖繩縣當時總計11人受傷、最多時有2萬多戶民宅停電。

日本政府8月30日晚間9時30分已在首相官邸危機管理中心下設置情報聯絡室，負責軒嵐諾資訊蒐集與警戒。（譯者：黃名璽/核稿：）1110831