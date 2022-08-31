吳德榮：軒嵐諾將合併熱帶低壓 北部晚間轉陰有雨

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氣象專家吳德榮表示，強颱軒嵐諾將與其南方的熱帶低壓產生藤原效應，並逐漸合併。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象專家吳德榮今天說，強颱軒嵐諾將與其南方的熱帶低壓產生藤原效應，並逐漸合併，但後期路徑仍有不確定性；今晚起至9月4日受軒嵐諾外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有雨。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現攝氏38度極端高溫；台東縣地區為橙色燈號，可能有38度極端高溫出現；台北市、新北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；高雄市、宜蘭縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新氣象局路徑潛勢預報圖顯示，強颱軒嵐諾在日本南方海面，偏西前進，另一熱帶低壓在軒嵐諾南方，朝北前進，兩者逼近，產生藤原效應。

吳德榮進一步說明，軒嵐諾轉向西南，並逐漸合併為一大型強颱，在宮古島南方海面減慢、滯留，北方高壓減弱，軒嵐諾再轉向偏北，經宮古島附近北上；不確定性因大氣環境多變而擴大。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式顯示，軒嵐諾在宮古島南方海面打轉後，50次的模擬，東側路徑通過琉球、侵襲日本，西側路徑則通過台灣東北方海面再迴轉，也有少部分路徑通過台灣；顯示模擬的不確定性很大，應持續密切觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天天氣晴朗偏熱，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，中南部有局部大雷雨發生。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今晚起至9月4日受颱風軒嵐諾外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有雨，連續多日的大量降雨，北台灣缺水壓力可望紓解，但山區也要注意坍方、落石等現象；其他地區受到影響相對較小，偶有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮提到，明天起至9月3日北台灣及沿海地區易有強陣風出現，北台灣天氣明顯轉涼，中南部氣溫略下降，仍稍偏熱；9月4日白天起至9月6日軒嵐諾漸遠離，但仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。（編輯：張雅淨）1110831