中南部午後有雨 颱風外圍環流北台灣晚起轉雨

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氣象局表示，31日午後受到熱力作用影響，西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，尤其中南部降雨較明顯。圖為28日台北市士林區民眾在天母運動公園遮雨尋找地方躲雨。（中央社檔案照片）

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（中央社台北31日電）氣象局表示，今天午後受到熱力作用影響，西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，尤其中南部降雨較明顯，雨勢有機會延續到天黑後，雲林以南山區並有局部較大雨勢發生的機會。

中央氣象局表示，晚上開始，受颱風外圍環流影響，北部及東北部將有陣雨，尤其基隆北海岸及北部山區有局部大雨或豪雨發生的機會，需多留意。

氣象局指出，沒下雨時較為悶熱，今天各地高溫約攝氏33到35度，東半部及大台北、高雄容易出現局部36度以上高溫，花蓮縱谷及台東甚至有38度極端高溫發生的機會，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬並多補充水分。

另外，強颱軒嵐諾凌晨2時位於台北東方1050公里的海面上，向西南西轉西南朝琉球南方海面前進，晚上移動到琉球南方海面後，由於導引氣流減弱，移動速度將逐漸放慢，預計會在此海域停留一段時間後再北上，未來是否會以更靠近台灣的方式北上，不確定性仍大，請留意氣象局對此颱風的最新預報。（編輯：張雅淨）1110831

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）