颱風軒嵐諾現清晰雙眼牆 晚間起北部防雨

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中央氣象局長鄭明典31日在臉書分享日本氣象廳的雷達圖，指出強颱軒嵐諾有清晰的雙眼牆。（圖取自日本氣象廳網頁jma.go.jp）

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（中央社記者張雄風台北31日電）中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享日本氣象廳的雷達圖，指出強颱軒嵐諾有清晰的雙眼牆。氣象局表示，軒嵐諾上午位於台北東方海面，受其外圍環流影響，今晚起至9月3日北部防明顯降雨。

鄭明典表示，日本氣象廳的雷達看到的雙眼牆結構，兩圈相對強的回波，外眼牆雲系有部分往內輻合的趨勢，應該是進行中的眼牆置換過程。

氣象局今天表示，第11號颱風軒嵐諾上午8時位於台北東方910公里海面上，以每小時25轉20公里速度，向西南進行，中心附近最大風速每秒55公尺。

氣象局指出，明天起至9月3日，受軒嵐諾影響，北部降雨明顯；2日、3日中南部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象局說，9月4日因颱風外圍環流影響，北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。（編輯：唐聲揚）1110831