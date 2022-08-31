颱風軒嵐諾未來12小時最強 9/2可能發海警不排除陸警

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氣象局31日表示，隨著強颱軒嵐諾逐漸合併其南方的熱帶低壓，未來12小時可能是最強的時候。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天表示，隨著強颱軒嵐諾逐漸合併其南方的熱帶低壓，未來12小時可能是最強的時候；9月2、3日則是軒嵐諾最接近台灣的時間，9月2日上半天可能會發海上颱風警報，也不排除發布陸上颱風警報。

根據中央氣象局網站，強颱軒嵐諾今天下午2時的中心位置在台北東方約780公里的海面上，以每小時22轉13公里速度，向西南轉南南西進行，中心附近最大風速每秒55公尺；預測9月1日會移動至台北東南東方530公里海面上，琉球附近海面航行及作業船隻應特別注意。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，隨著軒嵐諾逐漸與其南方的熱帶低壓合併後，預估未來12小時可能是最強時間，而未來72小時的暴風半徑可能達300公里左右。

林定宜指出，受到颱風外圍環流影響，今晚起北台灣風雨會逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生，其中基隆北海岸及北部山區可能有局部豪雨發生，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；9月2、3日中南部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

林定宜進一步說明，若依目前路徑預測，9月2、3日會是軒嵐諾影響台灣最大的時間點，可能會在9月2日上半天發布海上颱風警報；也不排除發布陸上警報，但要視軒嵐諾的北轉角度和暴風範圍而定。

林定宜解釋，由於軒嵐諾是沿太平洋高壓西側向北移動，因此太平洋高壓東退的時間點也會影響軒嵐諾北上的方向，目前各國模式模擬大多顯示太平洋高壓會東退，但時間點仍有變數，氣象局會持續觀察。

林定宜說，預測9月4日軒嵐諾逐漸遠離，仍受其外圍環流影響，北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；5日至7日台灣轉偏西南風，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜提醒，明天起至5日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，其中9月2日至5日馬祖亦有長浪。

另外，明天台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風；高雄沿海空曠地區及金門、蘭嶼、綠島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：吳協昌）1110831