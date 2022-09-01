鄭明典：颱風整合熱帶低壓不常見 軒嵐諾還會增強、暴風圈擴大

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氣象局表示，颱風軒嵐諾合併了另一個熱帶性低氣壓的雲系後還會增強，暴風半徑也會擴大。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局長鄭明典今天表示，颱風整合熱帶低壓並不常有，強颱軒嵐諾合併熱帶雲系後還會增強，暴風半徑也會擴大。氣象局提醒，今天基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生機率。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）表示，颱風與熱帶性低氣壓雲系合併，這不是常有的現象，原本對流雲系範圍很有限的11號颱風軒嵐諾，合併了另一個熱帶性低氣壓的雲系，合併之後整個強對流區還同步增強，現在11號颱風的雲系變得非常寬廣。

鄭明典指出，雲系合併之後，11號颱風強度應該還會增強，暴風半徑也會擴大。

氣象局預期可能在2日一大早發布海上警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

根據氣象局網站，強颱軒嵐諾今天凌晨2時的中心位置在琉球南南西方300公里的海面上（台北東南東方540公里），中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑220 公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局提醒，颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生，今天清晨4時台東、蘭嶼已觀測到1.5公尺左右的浪高。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，今天起由北而南漸轉雨，以目前氣象局的預報路徑來看，週末軒嵐諾可能以強烈颱風之姿威脅台灣的北部跟東半部海域，可以說是今年第一個對台灣有顯著影響的颱風；如果依照氣象局目前路徑預測，預期可能在2日一大早發布海上警報。（編輯：陳仁華）1110901