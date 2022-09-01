颱風軒嵐諾最快2日上午發海警 沿海浪高可達6公尺

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天表示，預估最快明天白天會發布強颱軒嵐諾的海上颱風警報，颱風外圍環流影響大，明天沿海地區可能有9至11級強陣風、甚至會有6公尺浪高，北部、東北部防豪雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，強颱軒嵐諾目前約在花蓮東南東方480公里的海面上，以每小時3轉7公里速度，向東北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺。

黃恩鴻表示，目前最新的觀測資料顯示，軒嵐諾的位置有微微偏西，但對北轉的影響不大，預估行進方向仍然會維持原先的預測，從台灣東方海面通過；最快明天清晨至上午會發布海上颱風警報。

黃恩鴻說，根據最新的資料，已經下修軒嵐諾暴風圈侵襲機率，原本基隆、宜蘭有超過50%，但現在都已不到5成；若依此資料推估，發布陸警的機會也跟著降低。

黃恩鴻提到，目前軒嵐諾的暴風半徑約250公里，由於現在的環境仍然有利於軒嵐諾成長，預估明天、3日在它最接近台灣的時候，暴風半徑可能約300公里。

黃恩鴻表示，因為軒嵐諾的環流影響範圍很大，台北是盆地地形，可能不易感受到它的強風，但在西半部、東北部、東部的沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風。

此外，黃恩鴻提醒，預估明天在嘉義以北、東半部沿海地區可能會有3至6公尺左右的浪高；另外在基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪發生。

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黃恩鴻指出，明天至4日上午因颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨；北部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生，其中北部山區可能有局部大豪雨發生，中南部地區有短暫陣雨，中部山區亦有局部大雨發生的機會，其他地區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，預估4日下午起颱風逐漸遠離，北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；5至7日西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（編輯：陳政偉）1110901