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颱風軒嵐諾漸遠離 北市紅黃線9/5恢復禁停車

2022/9/4 11:56（9/4 12:03 更新）
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台北市政府4日表示，由於風雨趨緩、無重大災情，停在道路紅黃線上的車輛請在5日上午7時前駛離。（中央社檔案照片）
台北市政府4日表示，由於風雨趨緩、無重大災情，停在道路紅黃線上的車輛請在5日上午7時前駛離。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）颱風軒嵐諾往北逐漸遠離，台北市政府今天表示，由於風雨趨緩、無重大災情，停在道路紅黃線上的車輛請在明天上午7時前駛離。

因應軒嵐諾來襲，台北市災害應變中心昨天提升為一級開設，不過市府今天上午發布新聞稿宣布，由於風雨影響逐漸趨緩且無重大災情，應變中心恢復三級開設。

台北市交通局提醒，道路紅黃線將於明天上午7時恢復禁止停車，請車主配合駛離法定禁止停車處，違反規定者將依道路交通管理處罰條例予以拖吊並處罰鍰，路邊停車格同時恢復收費。

台北市工務局水利處表示，河川沿線疏散門及越堤坡道已陸續開啟通行，不過部分河濱公園人行道、自行車道仍有淤泥及落葉等，提醒民眾進入須注意安全。疏散門即時狀況可上「河濱公園災害應變及復原狀況即時資訊系統」查詢。

市府統計，截至今天上午8時，應變中心共計接獲153件災情，包含89件路樹倒塌、6件道路災情、6件積淹水、7件廣告招牌災情、交通號誌及停電停水等民生基本設施32件、其他13件。（編輯：李亨山）1110904

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