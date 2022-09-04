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颱風軒嵐諾北移 國軍航特部預置兵力投入防災

2022/9/4 12:04（9/4 12:21 更新）
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因應颱風軒嵐諾可能帶來的災情，陸軍航空特指部預置兵力帶隊官對參與救災任務官兵下達任務提示，預備投入救災任務。（陸軍航特部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月4日
因應颱風軒嵐諾可能帶來的災情，陸軍航空特指部預置兵力帶隊官對參與救災任務官兵下達任務提示，預備投入救災任務。（陸軍航特部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月4日
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）因應颱風軒嵐諾逐漸北移，陸軍航空特戰指揮部表示，昨天已完成災防器具整備，並派遣預置兵力53人，分別支援新北市、宜蘭縣、新竹縣的8處地區，待命協助居民預防性撤離、沙包堆置等任務。

航特部發布新聞稿指出，航特部配合第三作戰區於昨天提升為災害應變中心一級開設，協助掌握作戰區境內區域災情及災防兵力調度。

航特部表示，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」原則，昨天完成個人登山救災裝備及器具整備待命。

航特部表示，現階段依地方政府申請，已派遣預置兵力53員，分別支援新北市烏來區、宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、新竹縣尖石鄉、五峰鄉等8處地區，待命協助執行預防性居民撤離、沙包堆置等災害應援任務，以維護民眾生命財產安全。

另外，航特部強調，將密切關注颱風後續動態，並要求各災防區持續提高防災警戒，做好萬全的因應準備，全力配合地方政府災防應變機制，依照命令及時投入災害救援任務。（編輯：楊凱翔）1110904

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