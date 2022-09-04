颱風軒嵐諾持續北上陸警解除 預估入夜後解除海警

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（中央社記者張雄風台北4日電）根據中央氣象局最新資訊，強颱軒嵐諾持續北上，今天上午11時已解除軒嵐諾陸上颱風警報；由於預測軒嵐諾北上路徑呈稍微偏西弧線，因此預估解除海上颱風警報時間是今天入夜之後。

氣象局指出，軒嵐諾上午11時的中心位置在北緯26.3度，東經124.7度，即在台北的東北東方約350公里海面上，以每小時17轉21公里速度，向北轉北北東進行。

氣象局表示，軒嵐諾中心氣壓約925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員林秉煜今天表示，軒嵐諾暴風圈已經脫離台灣陸地，不過外圍環流影響，北台灣、基隆、恆春半島、蘭嶼、綠島還是有強風；北部、東北部海面還是要留意，沿海有2至4公尺浪高。

至於海上颱風警報部分，林秉煜提到，由於預估軒嵐諾北上路徑是呈現稍微偏西弧度，對北部、東北部海域還是會有影響，因此預估解除海警可能要等到入夜之後。

林秉煜指出，隨著軒嵐諾北移，北部、中部山區降雨量高，整體降雨都是昨天至今天迅速累積，尤其在竹苗、南投山區較為明顯；氣象局也提醒北部留意豪雨，中南部有局部豪雨或大雨，竹苗地區也已提升到大豪雨等級。

林秉煜表示，今天下午至晚間，整體降雨相對白天緩和，但竹苗、台中、南投山區仍然要留意持續性降雨、範圍也較廣；中南部山區還是有較明顯降雨，中南部平地則是局部降雨。

林秉煜說，預估北部要等到今天入夜之後才會逐漸緩和，但今天晚間新竹、南投還是有零星降雨；高屏地區因風場轉為西南風而有零星降雨；明天南部地區受西南風影響會有短暫雨。（編輯：陳仁華）1110904