颱風軒嵐諾轉強颱北上、暴風圈擴大 估北台灣雨勢晚間緩和

（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，過去2小時軒嵐諾又略為增強，達強烈颱風標準，暴風圈也略為擴大；若依目前行進路線和速度預估，最快今天中午可以解除陸上颱風警報。



根據中央氣象局最新颱風資訊，軒嵐諾已經升級為強烈颱風，今天上午8時中心位置在北緯26.0度，東經124.6度，即在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行。

氣象局說明4至5日降雨趨勢。（圖取自facebook.com/CWB.TW）

氣象局指出，軒嵐諾近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。



氣象局預報員林秉煜今天表示，過去2小時軒嵐諾略為增強、達強颱標準，暴風圈也略為擴大，涵蓋新北、基隆、宜蘭，若未來速度、方向不變，預估中午左右可以解除陸上颱風警報。



林秉煜解釋，若以發布颱風警報的期間來看，從強颱降為中颱又轉強颱的情況的確比較少見，但若是以颱風的生命週期來看其實滿多的。



林秉煜指出，軒嵐諾強對流主要在中心及其南側，雖然沒有直接影響到台灣，但過去2天總雨量，北台灣、中部山區累積雨量非常可觀，其中新竹山區過去24小時累積雨量達362毫米，是這波降雨最猛烈地方；花東地區相對零星，但要注意有焚風。



根據統計，自2日零時至今天上午8時，累積雨量前5名為新竹縣鳥嘴山585.0毫米，新北市坪林交控464.5毫米，桃園市拉拉山447.0毫米，宜蘭縣太平山426.0毫米，台北市鞍部403.5毫米。



林秉煜說，預估隨著軒嵐諾北上，北台灣、中部山區降雨今晚會逐漸緩和，明天白天颱風遠離，風場轉為西南風，中南部易有零星雨、各地有午後雷陣雨。



在風力部分，林秉煜指出，新北萬里、瑞芳、淡水，平均風達7級以上；蘭嶼出現13級強陣風，東吉島、彭佳嶼也達10級，風力非常明顯；今天晚間颱風北移，本島風力減弱，但蘭嶼、綠島還是要注意。



林秉煜也提醒，今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生。（編輯：陳仁華）1110904

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）