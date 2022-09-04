吳德榮：軒嵐諾將再轉強颱 北台灣上半天防風雨

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氣象專家吳德榮表示，颱風軒嵐諾未來將再增強為強颱，4日上午北台灣仍有較強偏西風挾驟雨。圖為2日走在台北市北投區街頭的民眾撐傘遮擋風雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象專家吳德榮今天表示，中颱軒嵐諾颱風眼再現，未來將再增強為強颱；今天上午北台灣仍有較強偏西風挾驟雨，今晚至明天軒嵐諾漸遠，各地天氣趨緩。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，「軒嵐諾」颱風眼再現，持續向北北西進入東海，沿途吸收水氣及熱量，將再度增強為強颱；未來轉向北北東而行，通過韓國及對馬海峽一帶後，由於海溫漸低而減弱，緯度已高而漸變性。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午北台灣仍有較強偏西風挾驟雨，其他各地風力漸減弱；下午北台灣風力減弱、仍有明顯雨勢，其他地區雨勢漸緩。

吳德榮說，今晚起至明天「軒嵐諾」漸遠離，各地天氣趨緩，仍有局部短暫降雨；北部山區連日大量降雨，已紓緩北台灣缺水，但仍應慎防坍方、落石、土石流，避免山區活動；今天各地天氣略偏涼，花、東注意焚風，明天各地氣溫略升。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，6、7日東北風南下、水氣增多，北部、東北部明顯降雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨，北台灣轉涼；8至10日多雲時晴，午後山區及中南部部分平地有局部陣雨，白天氣溫略升、早晚稍涼。（編輯：陳仁華）1110904