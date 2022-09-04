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軒嵐諾外圍環流影響 15縣市豪雨特報

2022/9/4 08:14（9/4 08:35 更新）
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氣象局4日針對15縣市發布豪雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局4日針對15縣市發布豪雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北4日電）受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，氣象局今天針對15縣市發布豪雨特報，其中新竹縣山區可能有局部大豪雨發生。

中央氣象局今天發布豪雨特報，第11號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機會；新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣地區及台北市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨；基隆、台北、新竹市、台中、南投、台南、屏東地區有局部大雨發生，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

根據氣象局網站，今天截至上午7時50分，累積雨量以新竹縣尖石鄉156.5毫米最多，台北市北投區155毫米居次，接續為宜蘭縣頭城鎮134.0毫米、桃園市拉拉山131.5毫米、雲林縣古坑鄉草嶺129.5毫米。

大豪雨地區為新竹縣；豪雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣；大雨地區為新竹市、台中市、台南市、屏東縣。

氣象局說明，若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上為大豪雨；豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：陳仁華）1110904

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